WhatsApp yeni gizlilik katmanı içeren özelliklerini duyurdu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:52

WhatsApp Blog üzerinden yayınlanan yeni getirelen özellikler gizliliğin iyice önem kazandığı dönemde dikkat çekiyor. Bilinmeyen kullanıcıları sessize alma ve gizlilik ayarı kontrölü gibi özellikleri getiren platform, kullanıcıların bilinmeyen numalardan korunması için adım atıyor.

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Mesajların gizliliğini korumak adına sürekli yeni özellikler geliyor. Örneğin daha önce Sohbet Kilidi, Kaybolan Mesajlar, Bir Kez Görüntülenen Mesajlar ve ekran görünütüsü almayı engelleyen özellikler devreye alınmıştı. Bunların yanına bilinmeyen kullanıcılarla ilgili detayları da ekleyen platform, gizlilik ayarlarına girildiğinde bu ayarları açmasını sağlıyor.

Gizlilik Ayarı Kontrolü, adım adım rehberlik sunuyor ve doğru koruma düzeyini seçmeyi sağlıyor. Kontrolü başlat seçildiğinde mesajların, aramaların ve kişisel bilgilerin güvenliğini artıran birden çok gizlilik katmanı yer alıyor.