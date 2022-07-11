WhatsApp, can sıkan özelliğini değiştiriyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp mesaj silme süresi nihayet uzatılıyor. Peki WhatsApp'ın beta uygulamasında görülen yeni özellik, ne kadar süre verecek? İşte ayrıntılar...
Mesajlaşma platformu WhatsApp, mesaj silme yeteneğini genişletiyor. Herkes için silinebilen mesaj süresini uzatmaya karar veren uygulama, kullanıcıların isteklerini yerine getirmeye devam ediyor.
WHATSAPP, MESAJ SİLMENİZ İÇİN DAHA FAZLA ZAMAN VERECEK
ShiftDelete'in haberine göre; ilk olarak 2017 yılında kullanıcılara sunulan “Herkes İçin Sil” özelliği, aslında WhatsApp’ta devrim yaratan bir yenilikti. Hem tekli hem de grup konuşmalarında mesaj silmeye izin veren bu özellik, zamanla genişlemeye başladı.
Ortaya çıkan son iddia ise mesaj silmek için daha fazla zamanın olacağını gösteriyor.
WABetaInfo tarafından hazırlanan son raporda, WhatsApp mesaj silme süresinin uzatıldığına dikkat çekildi. Halihazırda kullanıcılar 1 saat, 8 dakika ve 16 saniye içerisinde gönderilmiş mesajları silebiliyor. Ancak son beta güncellemesi sayesinde bu süre sınırı 2 gün 12 saate (toplamda 60 saat) çıkmış olacak.
YÖNETİCİLER, GRUP ÜYELERİNİN MESAJINI SİLEBİLECEK
WhatsApp’ta mesaj silme süresinin uzamasının haricinde grup yöneticilerine de ekstra avantajlar verilecek. WABetaInfo’dan gelen bilgiye göre, grup yöneticileri başka kullanıcının mesajlarını silme hakkına sahip olacak. Fakat yöneticiler için süre sınırının olup olmadığı şimdilik belirsiz.
Android için WhatsApp Beta 2.22.15.8 sürümünde test edilmeye başlayan yeni mesaj özellikleri, kullanıcıların paylaşımlarında daha özgür olmasına fırsat tanıyacak gibi duruyor. Mesaj silme güncellemesinin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı bilinmiyor.
WhatsApp’ın en büyük rakibi olan Telegram ise kullanıcılarına 48 saat boyunca mesaj silme hakkı tanıyor. Yani son güncellemeyle birlikte WhatsApp, Telegram’ın süre sınırını geçmiş olacak.
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