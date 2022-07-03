WhatsApp'ta çevrimiçi gözükme durumu tarih oluyor

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:31

WhatsApp kullanıcıları için çile haline dönüşen çevrimiçi durumunun gizlenememesi, yeni özellikle birlikte tarih oluyor. Çevrimiçi olduğu halde rahatsız edilmek istemeyen kişiler, artık takip edilmelerinin önüne geçebilecek.

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; Mesajlaşma uygulaması için çevrimiçi ifadesi, bir kullanıcının internete bağlanmasıyla görünür. Yani karşıdaki kullanıcı mobil, bilgisayar veya web fark etmeksizin çevrimiçi olduğunuzu görebilir. Uygulama birçok gizlilik özelliği getirse de, kullanıcılar bugüne kadar çevrimiçi olup olmadıklarını gizleyemiyordu.

WABetaInfo tarafından paylaşılan son WhatsApp beta özelliği, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyor. Ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, gizlilik ayarlarındaki ‘Son Görülme ve Çevrimiçi‘ durumlarını gizleyebilecek.



