Whatsapp'tan yeni özellik: Çoklu cihaz desteği geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi. Buna göre Whatsapp, birden fazla akıllı telefonda aynı numaranın kullanılmasına imkan tanıyacak.
Meta şirketine ait olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Whatsapp kullanıcıları, aynı numarayı birden fazla cihazda henüz kullanamıyor.
WABeta info tarafından sızdırılan bilgilere göre, WhatsApp, artık kullanıcıların 2 farklı telefonda aynı numarayı kullanmasına izin verecek.
"HERKES İÇİN SİL" ÖZELLİĞİNİN SÜRESİ 60 SAATE ÇIKARILDI
Telegram ve Signal gibi uygulamalar ile rekabeti artırmak isteyen Meta, yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda herkes için sil özelliğinin süresini 60 saate çıkarmıştı.
MESAJLAR YENİ CİHAZA DİREKT AKTARILABİLECEK
Telegram, uzun süredir kullanıcılarına birden fazla akıllı telefonda aynı numarayı kullanma imkanı sunuyor. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp da yakında birden fazla cihaz desteğine kavuşacak. Android WhatsApp uygulamasında ortaya çıkarılan özellik, sohbet geçmişinizi eklediğiniz yeni cihaza direkt aktarma imkanı sunacak.
ÇEVRİMİÇİ DURUMU İSTENİLEN KİŞİLERDEN GİZLENEBİLECEK
WhatsApp çevrim içi durumunu gizleme özelliğinde yapılan değişiklik, şirketin dikkat çeken yeniliği arasında yer alıyor. Kullanıcılar, çevrim içi durumunu rehberlerinde yer alan istedikleri kişilerden gizleyebilecek.
WHATSAPP İŞLETMELER İÇİN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI
Analistler, Telegram'ın premium özelliğinin de yakında WhatsApp'ta test edileceğini tahmin ediyor. Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, işletmeler için de çalışmalarını hızlandırdı. İşletme hesaplarının kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen şirket, özel link özelliğini test ediyor.
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