WhatsApp'tan 'gerçek yalnızlar' için yeni özellik: Kendi kendinize mesaj atabileceksiniz

02 Eylül 2022 Cuma, 12:18

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her ne kadar birbirimizle mesajlaştığımız bir platform olsa da pek çoğumuz tarafından kendimizle mesajlaşmak için de kullanılıyor. Tabii kendimize attığımız mesajlarda sohbet etmiyoruz, genellikle önemli şeyleri not almak için mesaj gönderiyoruz.

WebTekno'nun haberine göre; bu durumun farkında olan WhatsApp, uzun süredir eksik olan bir özelliğini test etmeye başladı. Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde web sürümden bir mesaj davetiyesi atmanız ve dışarıdan bir 'sohbet' başlatmanız gerekiyordu.

Şimdi ise rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK?

WhatsApp’ın masaüstü uygulaması WhatsApp Desktop’un beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, rehberinizdeki kişileri görüntülediğinizde kullanılabilecek. Rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve buraya tıklayarak kendinize mesaj gönderebileceksiniz.

Yeni özelliğin beta sürümünden çıkarak tam sürüme gelerek tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. WhatsApp, son olarak grup sohbetlerinde gönderilen mesajlarda mesajı gönderinin profil fotoğrafını mesajla birlikte gösteren özelliğini test ediyordu.

PEKİ DAHA ÖNCE KENDİMİZE NASIL MESAJ GÖNDERİYORDUK?

WhatsApp'ta kendimize mesaj göndermek için dolaylı bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Bunun için normalde bir kişiye ya da gruba doğrudan mesaj atmak üzere kullandığımız 'wa.me' bağlantısından yararlanıyorduk.

Kendimize mesaj göndermek için de "wa.me//905XXXXXXXXX" bağlantısını tarayıcıda açıyor ve 'Sohbete başla' seçeneğine tıklıyorduk.