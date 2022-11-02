WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelleyen özelliği sundu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:48

WhatsApp yeni gizlilik odaklı özelliklerini kullanıma açmaya başladı. Bu özellikler arasında çevrim içi durumunu gizleme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü almayı engelleme var. Daha önce ayarlar sekmesinden ulaşılan 'son görülme' durumunu değiştirebildiğiniz bir seçenek vardı. Yeni gelen özellikle birlikte artık 'çevrim içi' olma durumu da değiştirilebiliyor.

YENİ GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ KULLANIMDA

Son görülme tarafında, herkes, kişilerim, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri vardı. Artık alt kısımda 'çevrim içi olduğumu kimler görebilir' ibaresi eklendi ve iki seçenek sunuldu: Herkes ve son görülme bilgisiyle aynı. Bu sayede isteyen kişiler çevrim içi durumunu da gizleyebiliyor.

Öte yandan bir diğer gizlilik odaklı özellik ise ekran görüntüsü almanın engellemesi oldu. Bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleyen özellik, sadece ekran görüntüsü almayı değil, ekran kaydı almayı da engelliyor.

Kullanıcılar bir kez görüntülenen medya içeriklerinin ekran görüntüsü ya da kaydı almaya çalışınca uyarı ile karışılaşıyor.

Android ve iOS tarafında farklı işleyen sistem, her iki durumda da görüntüyü kaydetmeyi engelliyor. Android tarafında ekran görüntüsü almaya çalışıldığında uyarı veriyorken, iOS tarafında ekranı 'ekran görüntüsü engellendi, daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi' yazan bir mesaj çıkıyor. Aynı şekilde ekran kaydı için iOS'ta ekranı kaplayan bir mesaj yer alırken, Android kullanıcılarının ekranı karartılıyor ve kaydı alamıyor.