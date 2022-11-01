Whatsapp'tan yeni özellik: 'Kendine mesaj'

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 15:01
<p>Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı.</p>

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı.

<p>WhatsApp, birçok kullanıcının kullandığı bir yöntemi özellik haline getiriyor. </p>

WhatsApp, birçok kullanıcının kullandığı bir yöntemi özellik haline getiriyor. 

<p>Milyonlarca kullanıcı not defteri olarak WhatsApp'ı tercih ediyor. Bunun üzerine uygulama, '<strong>kendine not</strong>' konusunda bir özellik geliştirmeye karar verdi.</p>

Milyonlarca kullanıcı not defteri olarak WhatsApp'ı tercih ediyor. Bunun üzerine uygulama, 'kendine not' konusunda bir özellik geliştirmeye karar verdi.

<p>WABetaInfo'nun tespit ettiği yeni bir geliştirmeye göre WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. </p>

WABetaInfo'nun tespit ettiği yeni bir geliştirmeye göre WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. 

<p>Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "<strong>Bana</strong>" seçeneği ortaya çıkacak ve bu sohbette kendinize mesaj gönderebileceksiniz. </p>

Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve bu sohbette kendinize mesaj gönderebileceksiniz. 

<p>Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.</p>

Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.

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