Whatsapp'tan yeni özellik: 'Kendine mesaj'
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı.
WhatsApp, birçok kullanıcının kullandığı bir yöntemi özellik haline getiriyor.
Milyonlarca kullanıcı not defteri olarak WhatsApp'ı tercih ediyor. Bunun üzerine uygulama, 'kendine not' konusunda bir özellik geliştirmeye karar verdi.
WABetaInfo'nun tespit ettiği yeni bir geliştirmeye göre WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek.
Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve bu sohbette kendinize mesaj gönderebileceksiniz.
Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.
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