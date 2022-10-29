WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:33
<p>Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.</p>

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

<p>WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre; WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek.</p>

WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre; WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek.

<p>Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.</p>

Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.

<p>Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.</p>

Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.

<p>WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.</p>

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.

<p>WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.</p>

WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.

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