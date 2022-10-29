WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre; WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek.
Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.
Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.
WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.
WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.
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