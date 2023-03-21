WhatsApp grupları için yeni özellikler duyuruldu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:51

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:51

WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Yapılan yeni açıklama ile bir gruba kimlerin katılabileceğini kolayca seçebilecek olan kullanıcılar ortak gruplarını da görebilecek.

ORTAK GRUPLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK

Grup yöneticilerinin grupları daha kolay yönetmesine odaklanan yeni özelliklere ek olarak insanların gruplarda daha kolay gezinmesi de sağlanıyor. Blog yazısı ile duyuru yapan WhatsApp, ortak gruplara da odaklandı.

İşte WhatsApp'ın yaptığı resmi açıklama:

"Geçtiğimiz yıl, insanların WhatsApp'ta gruplarından en yüksek verimi almalarına yardımcı olmak için Toplulukları kullanıma sunduk. Kullanıma sunduğumuzdan beri hem yöneticiler hem de kullanıcılar için daha da fazla araç geliştirmek istedik. Bugün yöneticilerin grupları daha kolay yönetebilmesi ve insanların gruplarda daha kolay gezinebilmesi için yaptığımız birkaç yeni değişikliği kademeli olarak kullanıma açmaktan heyecan duyuyoruz.

Topluluklara daha fazla insan katıldıkça, grup yöneticilerine grup gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol vermek istiyoruz. Bu nedenle, yöneticilere gruba kimlerin katılabileceğine karar verme olanağı tanıyan basit bir araç geliştirdik. Bir yönetici grubunun davet bağlantısını paylaşmayı veya grubunu topluluk içerisinde katılıma açmayı seçtiğinde, artık kimlerin katılabileceği üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Gruplar, insanların en samimi sohbetlerini yaptığı yerlerden biridir. Bu nedenle, yöneticilerin kimlerin katılıp kimlerin katılamayacağına kolayca karar verebilmesi büyük önem taşır.

Toplulukların büyümesi ve grupların genişlemesiyle birlikte, birisiyle ortak gruplarınızın hangileri olduğunu kolayca öğrenebilmenizi istiyoruz. Birisiyle ortak üyesi olduğunuzu bildiğiniz bir grubun adını hatırlamaya çalıştığınızda veya ikinizin de bulunduğu grupları görmek istediğinizde, artık kişinin adını aratarak ortak gruplarınızı kolayca görebilirsiniz.

Grupları yöneticiler ve üyeler için en iyi deneyim haline getirecek yeni araçlar oluşturma çalışmalarımız kapsamındaki bu özellikler önümüzdeki haftalarda dünya çapında kademeli olarak kullanıma açılacak."