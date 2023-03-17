WhatsApp'a devrim gibi özellik
Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle uygulamaya sesli durum paylaşma özelliği getirdi. Bunun yanı sıra fotoğraflardan metin kopyalamanın da platforma geleceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün yepyeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçen hafta, uygulamadaki gruplara son kullanma tarihi ekleme olanağının gelebileceği ortaya çıkmıştı.
Buna ek olarak arama sırasında görüntüyü duraklatmadan işlem yapılmasını sağlayan “Resim İçinde Resim” özelliği de yakın zamanda iOS’a gelmeye başlamıştı.
Bugün ise dev platform yepyeni bir güncelleme yayınladı. iOS kullanıcıları için yayınlanan 23.5.78 kodlu sürüm, durumlara kullanıcıları sevindirecek bir yenilik getirdi.
WHATSAPP’TA ARTIK SESLİ DURUM PAYLAŞMAK MÜMKÜN
WebTekno'nun aktardığı habere göre; WhatsApp’ın yeni iOS güncellemesiyle birlikte gelen bu özellik uzun süredir bekleniyordu. Artık kullanıcılar, yazılı, fotoğraflı ve videolulara ek olarak sesli durum güncellemeleri de paylaşabilecek.
Bunu yapmak için ise uygulamadaki “Durum” sekmesine gidip “kalem” simgesine basmanız, sonrasında ise ekranın altında çıkan “mikrofon” simgesine basılı tutmanız gerekiyor. Böylece sesli durum atabiliyorsunuz.
FOTOĞRAFLARDAKİ YAZILARI METNE DÖNÜŞTÜRME ÖZELLİĞİ YOLDA
Buna ek olarak WABetaInfo, iOS kullanıcılarına fotoğraflardaki yazıları metne çevirme özelliğinin de geldiğini aktarıyor.
Buna göre artık kullanıcılar, uygulamadaki herhangi bir fotoğrafta yer alan bir yazıya basılı tutarak onu kopyalayabilecek.
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