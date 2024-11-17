WhatsApp'ta gönderilmeyen mesajlar için yeni özellik

Yayınlanma: 17.11.2024 - 08:50

Güncelleme: 17.11.2024 - 08:50

WhatsApp için ortaya çıkan yeni mesajlar özelliği, kullanıcıların yazdıkları ancak göndermedikleri mesajalrı taslak olarak kaydedebilmelerine olanak sağlıyor. Mevcutta, kullanıcılar göndermedikleri mesajlara geri dönemiyordu. Ancak bu özellik sayesinde yarım bırakılan mesajlar taslak olarak görülüyor.

Bu sayede kullanıcılar mesajı göndermeyi unuttuysa geri dönüp, kaldığı yerden devam edebilecek ve düzenleyip gönderebilecek.

Taslaklar kısmı sohbetlerde en başta görünecek. Özellik tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcılarına sunuldu.