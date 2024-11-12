WhatsApp'ın son sürümünde kullanıcılar yeşil ekranla karşılaştı
WhatsApp'ın henüz yayınlanmamış özelliklerini denemeye olanak sağlayan beta sürümü, gerektiği gibi çalışmadı ve kullanıcılar yeşil ekran sorunuyla karşılaştı.
WhatsApp'ın beta sürümünü kullanan kişilerin bildirdiği problem,
WhatsApp 2.24.24.5 beta sürümünde fark edildi. Sorun, yeşil ekran ve açılışta çökme sorunuyla kendini gösteriyor.
Yeni sürüm aynı zamanda, mesaj gönderilmeden bırakıldığında sohbet listesine yeni taslak etiketi ekliyor ve performans iyileştirmeleri de sunuyor.
WHATSAPP'TA YEŞİL EKRAN VE ÇÖKME SORUNU
Yeşil ekran yalnızca sohbet açıldığında görünüyor ve WhatsApp'tan çıkıldığında gidiyor.
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