WhatsApp için sosyal medya bağlantıları geliyor
Kullanıcıların WhatsApp profillerine eklemeleri için sosyal medya ekleme kısımları geliyor.
WhatsApp profillerine yakında kişisel sosyal medya hesap bağlantılarını ekleme imkanı sunulacak. Hemen değil ancak birkaç ay içinde özelliğin sunulması bekleniyor. Facebook, Instagram ve Threads hesaplarının odağa alınmış olduğu imkan, sosyal medya hesaplarına kolayca erişmeyi sağlayacak.
WhatsApp için daha önce de grup sohbetleri için etkinlik özelliği duyurulmuştu.
iOS tarafı için de Android kullanıcıları için uzun zamandır sunulan çoklu hesap özelliği getirilecek.
Etiketler: #whatsapp #WhatsApp Android
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