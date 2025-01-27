WhatsApp'ın iOS için getirmeyi beklettiği özellik, yakında sunulacak

WhatsApp'ın Android sürümüne yaklaşık 1 yıl önce gelen tek bir cihaza birden fazla hesap ekleme özelliği iOS tarafı için yeni getiriliyor.

WhatsApp'ın iOS için getirmeyi beklettiği özellik, yakında sunulacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:02

WhatsApp'ın Android sürümü ve iOS sürümü arasında özellik farkları olabiliyor. Android için uzun bir süre önce sunulan bir cihaza birden fazla hesap ekleme imkanı artık iOS kullanıcıları için de geliyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp'ın iOS sürümünün son beta güncellemesinde görülen özellik, yakında kararlı sürüme getirilecek. 

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK

Bu özellik sayesinde kullanıcılar uygulamaya ikinci bir hesap eklerken yeni hesabı bağımsız birincil hesap olarak ayarlama veya yeni hesabı bir ek hesap olarak bağlamak için bir QR kodunu tarayabilme seçenekleri arasında seçim yapabilecekler.

Özelliği kullanmak için Android kullanıcılarının çift SIM çalıştırabilen bir cihaza sahip olması gerekiyordu. 


Etiketler: #whatsapp #WhatsApp Android

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