WhatsApp için gelen yenilikler neler oldu?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:52

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:52

WhatsApp'ın Windows 11 ve Windows 10'deki uygulamasına bazı yenilikler sunuldu. Buna göre çoklu pencere desteği yeni bir menü ve arayüz kullanıcıların karşısına çıktı.

WHATSAPP İÇİN GELEN YENİLİKLER

Yeni güncelleme yıllardır pek de değişmeyen arayüzün değişmesini sağlıyor. Bu güncelleme ile artık kişi listesi menü içine gizlenebiliyor. Bu yeniliğin sağladığı şeyse sohbetin tam ekranı kaplaması ve istenirse menü üzerinden tıklanarak kişi listesine kolayca gidilebilmesi.

Buna ek olarak artık sohbetler yeni bir pencere içinde açılabiliyor. Öte yandan Meta AI özellikleri WhatsApp'a ekleniyor.

WhatsApp mobil tarafta da yeşil renklerinden arınan arayüzde beyaz ağırlıklı bir tasarım tercih edecek. Sohbetler sekmesinde de üst kısma bir arama çubuğu ekleniyor.