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WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonların listesi güncellendi

WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonların listesi güncellendi

13.06.2026 00:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonların listesi güncellendi

Meta, yeni yaptığı açıklamada WhatsApp'ın cihazlarda çalışması için minimum sistem gereksinimlerini güncelleyeceğini duyurdu.

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Meta, WhatsApp'ın çalışması için gereken minimum sistem gereksinimlerini artıracağını duyurdu. Buna göre artık bazı cihazlarda uygulama çalışmayacak. Android ve iOS tarafında eski olarak konumlandırılan cihazlarda artık uygulama desteklenmeyecek.

Açıklandığına göre Apple cihazlar için son tarih 30 Kasım, Android cihazlar içinse 8 Eylül 2026.

Apple tarafında en az iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 sürümlerine sahip cihazlara sahip olunması gerekiyor. Bu noktada WhatsApp'ı artık kullanamayacak Apple cihazlar şu şekilde olacak: 

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE 1.Nesil
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPad Air 2 
  • iPad mini 4

Android 6.0 sürümünden daha eski bir cihazınız varsa artık WhatsApp desteklenmeyecek.

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