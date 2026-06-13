WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonların listesi güncellendi

Meta, WhatsApp'ın çalışması için gereken minimum sistem gereksinimlerini artıracağını duyurdu. Buna göre artık bazı cihazlarda uygulama çalışmayacak. Android ve iOS tarafında eski olarak konumlandırılan cihazlarda artık uygulama desteklenmeyecek.

Açıklandığına göre Apple cihazlar için son tarih 30 Kasım, Android cihazlar içinse 8 Eylül 2026.

Apple tarafında en az iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 sürümlerine sahip cihazlara sahip olunması gerekiyor. Bu noktada WhatsApp'ı artık kullanamayacak Apple cihazlar şu şekilde olacak:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 1.Nesil

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPad Air 2

iPad mini 4

Android 6.0 sürümünden daha eski bir cihazınız varsa artık WhatsApp desteklenmeyecek.