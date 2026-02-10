Huawei Mate X7’nin Türkiye fiyatı açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 20:25:00
Katlanabilir ekranlı telefon modeli Huawei Mate X7 için Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei Mate X7'nin Türkiye fiyatı 129 bin 999 TL olarak açıklandı. Telefonda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuluyor. Telefon resmi internet sitesinde listelenmiyor ancak ilerleyen dönemde ekleneceği belirtildi. 

Telefon katlanabilir bir ekrana sahip olsa da ince ve hafif bir yapıya sahip. Ekranı açılmamışken 9.5 mm olan telefon açıldığında 4.5 mm oluyor. 235 gram ağırlığı bulunan telefon iç kısımda 8 inçlik iki ekrana sahip. 

120Hz değişken ekran yenileme hızına sahip olan telefon, LTPO OLED yapıda. 

Kirin 9030 Pro işlemcisinin yer aldığı telefon 5.600 mAh bataryaya sahip ve 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. 

