VR başlıklardan WhatsApp'a girmek mümkün hale gelebilir
WhatsApp'ın yeni betasında keşfedildiği kadarıyla Meta'nın VR başlıklarından WhatsApp'a erişmek mümkün olacak.
Meta'nın sahip olduğu WhatsApp ile yine şirketin geliştirdiği Quest VR başlık entegre çalışabilir. WhatsApp'ın yeni betasında keşfedilen bir özelliğe göre VR başlıklara destek yolda görünüyor. VR başlıklar için WhatsApp'ın test edildiği bu özellik sayesinde cihazı kullanırken uygulamaya girilebileceği ortaya çıktı.
VR BAŞLIKTAN UYGULAMAYI KULLANMAK MÜMKÜN OLABİLİR
WABetaInfo tarafından fark edilen ve yayınlanan raporda, WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısımında Meta Quest'in de yer aldığı görüldü. Bilmeyenler için burada WhatsApp ile giriş yapıla cihazlar görülüyor. Meta Quest'in ise bu kısımda yer alması WhatsApp'ın VR başlık ile de entegre hale gelebileceğini gösteriyor.
Özellik test edilse de kullanıcıya ulaşıp, ulaşmayacağı ya da tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.
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