WhatsApp 'mesaj silme' özelliğini değiştiriyor
WhatsApp daha önce 1 saat 8 dakika 16 saniye olan mesaj silme süresine ilişkin yeni bir karar aldı.
Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen yeni bir özellik kazanırken eski özellikler de maksimum seviyede güncelleştiriliyor.
Bunlardan biri WhatsApp üzerinden karşı tarafa gönderilen mesajların silme süresiyle ilgili.
Hem iOS hem de Android'de geçerli olacak bu özellikle eski kural değişiyor.
Yenilikle beraber WhatsApp’ta atılan bir mesaj karşı taraftan 2 gün 12 saat içerisinde rahatlıkla silinebilecek. Yeni limitin yakında hem iOS hem de Android için herkese açılması bekleniyor.
Bu özellik elbette yalnızca bunu içermiyor. WABetaInfo'ya göre artık grup yöneticileri, gruptaki katılımcıların mesajlarını silebilecek.
WhatsApp bunu şimdilik beta test kullanıcılarına kademeli olarak sunuyor. Özelliğin önümüzdeki dönemde daha fazla kişiye açılması bekleniyor.
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