WhatsApp, Skype'a ve Zoom'a rakip olmak istiyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:07

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:07

WhatsApp özellikle web tarafına getirdiği destekler ile dikkat çekmek istiyor. Sadece telefondan kullanılan bir uygulama olmak istemeyen platform web ve masaüstü versiyonlarını kullanıma sunmuştu. İşte bunlara ek olarak şimdi de sesli ve görüntülü görüşmelere aynı anda 32 kişinin bağlanmasını sağlayarak Skype, Zoom ve Google Meet gibi popüler uygulamalara alternatif olmak istiyor.

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİNDE BUNU GÖSTERMEK İSTİYOR

Uygulamanın web sürümünde olması beklenen bu yeni gelişme ayna anda 32 kişiye kadar destek sağlıyor. Özellikle grup toplantılarına talip olan WhatsApp, Zoom gibi girişte e-posta adresi ve isim sorulan sistem yerine WhatsApp'a girer gibi kolayca toplantılara katılmayı vadediyor.

Söylendiği kadarıyla bu yenilik kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacak.

Zoom'a rakip olmak isteyen WhatsApp bu özelliği ilerleyen dönemde daha da geliştirmeli zira Zoom'da halihazırda 100 kişiye kadar görüşme desteği sunuluyor. WhatsApp ise 32 kişi ile desteklediği bu özelliği genişletmesi gerekiyor.