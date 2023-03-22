WhatsApp'ın sabitlenmiş mesaj özelliğini gösteren ekran görüntüsü

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:44

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:44

WhatsApp için pek çok özellik deneniyor, bazıları kullanıma açılırken bazıları ise kullanıcıya ulaşmıyor bile. Bir süredir beklenen ve Telegram gibi alternatiflerde bir süredir olan 'mesaj sabitleme' özelliği WhatsApp'a geliyor.

Yolda olan özellik için ekran görüntüsü de paylaşıldı. Uygulamanın en son çıkan Android beta sürümünde fark edilen özellik, ekran görüntüleriyle taçlandırıldı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü özelliğin işlevsel ve benzer uygulamalarda olduğu gibi görüneceğine işaret ediyor. Paylaşılan ekran görüntüsünde, sabitlenen mesaj konuşmanın hep üstünde görünüyor ve kişiler unutmaması gereken mesajları ya da sürekli görmek istedikleri mesajları buraya sabitleyebiliyor.