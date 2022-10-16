WhatsApp tartışmalı özellik için anket başlattı
WhatsApp 'herkesten sil' özelliği için bir anket düzenledi. İlginç ve tartışmalı olan bu özelliğin değişmesi gündemde.
WhatsApp, 2017 yılında Herkesten Sil özelliği getirmişti. Bu özellik, adından da anlaşıldığı gibi gönderilmiş mesajların her iki taraftan da silinmesini sağlıyordu. İlk olarak kısıtlı süreyle çalışan Herkesten Sil, şimdi mesajın üzerinden iki gün geçse bile kullanılabiliyor.
Fakat özelliğin olumsuz tarafı olarak silinen mesajlar “Bu mesaj silindi.” şeklinde görünüyor. Bu yüzden birçok kullanıcı, Herkesten Sil özelliğinin aslında bir anlamı olmadığını ve bu durumun değişmesi gerektiğini söylüyor. WABetaInfo da resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili anket başlattı. Kullanıcıların büyük bölümünün hoşlanmadığı durum, yakın zamanda değişikliğe uğrayabilir.
WHATSAPP, HERKESTEN SİL ÖZELLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN KULLANICILARINA DANIŞTI!
Shiftdelete.net'in haberine göre anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinin kullanılması durumunda iki taraftan silinen mesajların tamamen gizli kalması için değişiklik planlıyor olabilir. Platform, Twitter üzerinden anket başlattı.
Anketin akıllıca oylanması paylaşılmasını isteyen hesap, WhatsApp kullanıcılarına şu soruyu sordu:
Sizce WhatsApp üzerinde herkes için mesaj sildikten sonra “Bu mesaj silindi.” ibaresi kaldırılmalı mı? Bu durumda alıcı bir mesajı sildiğinizi göremez.
WABetaInfo yaptığı ankette bireysel sohbetler, grup ve bireysel sohbetler ve hayır şeklinde üç seçenek sundu. Hesap, seçenekler dışında isteği olan kullanıcıların ise anketin altına yorum yapmasını istedi. WhatsApp Herkesten Sil özelliğiyle ilgili ankete katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
In your opinion, should WhatsApp remove "This message was deleted" after deleting a message for everyone? In this case, the recipient won't be able to see that you deleted a message.— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 13, 2022
Please, vote wisely and RT. You can also add a comment under this tweet for additional feedback.
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