Soruşturma açılmıştı: WhatsApp ve Facebook'tan sözlü savunma

11 Ekim 2022 Salı, 12:02

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla re'sen soruşturma açıldı.

Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Şirket temsilcileri bugün saat 10.30'da kurulun karşısına çıktı. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

TOPLANTI BAŞLADI

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nın konuşmasıyla açıldı.

Küle, "Kurulumuz adı geçen teşebbüslerin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir" dedi.