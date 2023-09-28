WhatsApp ve Instagram için de yapay zeka asistanı geliyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:14

Meta çatısı altında toplanan WhatsApp, Instagram ve Messenger için Meta AI isimli bir sanal asistan geliyor. Bu yapay zeka asistanı sayesinde hem gerçek zamanlı bilgiye ulaşmak mümkün olacak hem de görsel üretebilecek.

META AI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Meta'nın Connect etkinliğinde duyurusu yapılan Meta AI, yapay zeka yarışında şirketin elindeki koz olacak. Çatısı altında topladığı popüler uygulamalara gelmesi beklenen bu sanal asistanın, farklı kişilere sahip olacağı da söylendi.

Meta AI, kullanıcıların sorularını yanıtlayabilecek ve bunun da ötesinde görsel de üretebilecek bir yapıya sahip.

Bu sanal asistan Meta'nın geliştirdiği Llama 2'den besleniyor ve Microsoft Bing ile yapılan ortaklık sonucunda gerçek bilgiler Bing üzerinden alınıyor. Bir diğer yandan /imagine komutu verilebilen asistana görsel ürettirmek de mümkün hale geliyor.

Burada bazıları ünlülerden de yardım alınan 28 farklı yapay zeka kişiliği sunuluyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip eşsiz modeller popüler Meta uygulamalarına gelecek ve gerçek bir kişiyle konuşuyormuş hissi verecek.