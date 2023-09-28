WhatsApp Web uygulamasını değiştirecek yenilikler yolda

WhatsApp Web deneyimi artırmak için yenilikler getirilecek. Bunun için yolda olan değişiklikler, yakında sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:18
WhatsApp Web uygulamasını değiştirecek yenilikler yolda
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WhatsApp'ın çok da mobil deneyime yaklaşamayan versiyonu web uygulaması için çalışmalar sürüyor. Uygulama için gelmesi planlanan bazı özellikler ortaya çıktı. WhatsApp Webb için yeni grup sohbet filtresi özelliği sayesinde kullanıcılar sohbetlerini kolayca kategorilere ayırabilecek. 

WHATSAPP'A YENİ ARAYÜZ DOKUNUŞU

Bunun yanında yeni bir kenar çubuğu da kullanıcılar için sunulacak yenilikler arasında yer alıyor. 

Yenilenecek arayüz, Android cihazlar için geliştirilen WhatsApp sürümüne göz kırpıyor. 


Player Alanı
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