WhatsApp, yeni bir özellik daha geliştiriyor

Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:29

Güncelleme: 08.08.2023 - 08:29

WhatsApp için sesli grup özelliği aktif olarak sunuluyor ancak burada yeni detaylar karşımıza çıkıyor. Mevcut özellikte sesli grup aramalarında arama geldiği zaman kişinin/kişilerin telefonu normal bir arama geliyormuş gibi çalıyor. Ancak test edilen yeni özellikte kişilere önce bir bildirim gönderilecek sonrasında arama yapılacak.

YENİ ÖZELLİĞİN NE ZAMAN SUNULACAĞI BELLİ DEĞİL

Burada grupta olup sesli aramaya dahil olmak isteyen kişiler sohbetin içinde yer alan bağlan tuşuna tıklayarak bağlanacak. Ayrıca konuşmaya sesli olarak katılmak istemeyen ancak dinlemek isteyenler seslerini isterlerse kapatabilecekler.

Söz konusu özellik bir dönem çok popüler olan ClubHouse gibi olabilir. Konuşmak isteyenler söz alıyor ve sonrasında dinleyici pozisyonuna geçiyordu.

Yeni test edilen altyapı ne zaman kullanıcılara sunulacak bilinmiyor.