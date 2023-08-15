Telegram da Instagram ve WhatsApp özelliğini sundu

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:46

Telegram sunduğu bazı özellikler ile diğer uygulamalardan ayrılıyor. Ancak yine de her uygulamada yer alan hikayeler özelliğini yayınlamaktan kaçamadı ve haziran ayında duyurduğu özelliği herkesin kullanımına yeni açtı. Popüler mesajlaşma uygulaması onuncu yılını kutluyor ve bu kapsamda büyük bir güncelleme sunuyor.

BAZI ÖZELLİKLER SADECE ÜCRETLİ ABONELERE SUNULUYOR

Telegram için sunulan hikayeler özelliği hatırlayacağınız üzere ilk olarak premium kullanıcılara sunulmuştu. Ancak özellik son güncellemeyle ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldı.

Burada yer alan hikayeler özelliği diğer uygulamalar gibi çalışıyor. İsteyen kullanıcılar fotoğraf ya da videoları kısa süre için hikayeler bölümüne koyabiliyor. Emoji ile de yanıt verilebilen hikayelere ek olarak çift kamera modu özelliği yer alıyor. Bu sayede hem ön hem de arka kamerayla eş zamanlı olarak kayıt yapmak mümkün oluyor. Tıpkı BeReal gibi.

Hikayelere istenirse, etiket, konum ve metin eklenebiliyor.

Kullanıcılar hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceğini ayarlayabildiği gibi aynı zamanda ekran görüntüsü alınıp alınamayacağını ayarlayabiliyor.

Herkesin kullanımına açılan bu özellik premium kullanıcılara halen daha fazla şey sunuyor. Örneğin gizlilik modu, kalıcı görüntüleme geçmişi ve hikayeyi indirme gibi.