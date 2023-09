SEC, WhatsApp'a soruşturma başlattı: Özel mesajlar toplanıyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:02

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:02

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Wall Street'teki bir dizi büyük yatırım şirketinin özel mesajlaşma uygulamalarını kullanımına yönelik bir soruşturma yürütüyor. Reuters'ın bildirdiğine göre, SEC, Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. ve Carlyle Group Inc. dahil olmak üzere birçok firma çalışanının kişisel cihazlar veya uygulamalar aracılığıyla gönderdiği mesajları topladı.

İsmini açıklamayan kaynaklara dayandırılan haberde, SEC'in bu firmalardaki çalışanların özel mesajlarını incelediği belirtildi. Daha önce yapılan soruşturmalar sırasında SEC, aracı kurumlar gibi şirketlerden çalışanların mesajları hakkında bilgi talep etmişti.

Reuters'ın üç kişiye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu firmalar ve SEC temsilcileri konu hakkında yorum yapmaktan kaçındılar.

Bu girişim, ABD düzenleyicilerinin Wall Street'in kayıt tutma eksiklikleri konusundaki baskısının son aşamasını temsil ediyor. Başvurular ve haberler, düzenleyicilerin birçok firmanın WhatsApp, kişisel mesajlaşma ve e-posta gibi resmi olmayan kanalları iş yapmak için kullandığını sorguladığını gösteriyor.

Özel mesajlaşma uygulamalarına yönelik soruşturmaların toplam cezası, Aralık 2021'den bu yana 2,5 milyar doları aşarak son 10 yılın en büyük mali ceza çabalarından biri haline geldi.