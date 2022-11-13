WhatsApp yeni arama moduyla karşımıza çıkacak
WhatsApp çağrılar için yeni bir 'rahatsız etmeyin' modu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
WhatsApp beta kullanıcıları için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler arasında 'rahatsaz etmeyin modu' dikkat çekti. Aramalar tarafı için gelecek bu özellik şu anda test aşamasında olsa da yine de faydalı olacağı düşünülüyor.
WHATSAPP YENİ ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
WhatsApp, kısa bir süre önce grupların otomatik olarak sessize alınacağı bir özellik üzerinde çalıştığnı duyurmuştu. Bunun yanında son haline doğru getirmeye karar veren WhatsApp kalabalık gruplardaki kullanıcıları gereksiz bildirimlerden kurtarmayı hedefliyor. WhatsApp’ın bu özelliğin yanında test ettiği Rahatsız Etmeyin modu, yine benzer bir işlevle çağrılar için çalışacak.
WhatsApp için Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirildiği zaman aramalar otomatik olarak kapatılacak. Bu sayede kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecekler.
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