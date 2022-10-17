WhatsApp özelliği nihayet Instagram'a geliyor

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:37

Instagram farklı tasarımsal değişikleri denerken, bir yandan da güvenlik tarafından yeni özellikleri bünyesinde toplayacak. Bunlardan biri de ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp'ta yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği. Instagram'ı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Meta, şifreleme özelliğini popüler bir diğer uygulamasına getirmek için testlere başladı.

INSTAGRAM DA MESAJLARDA UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYE KAVUŞABİLİR

Dünyanın en popüler uygulamaları arasında ilk 10'da olan Instagram, söz konusu güvenlik özelliğini kısıtlı kullanıcı ile test etmeye başladı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımla ortaya çıkan bilgiler şu an ilk aşamada olan özelliğin daha fazla kişi ile test edildikten sonra kullanıma açılacağına işaret ediyor.

Daha önce de Instagram'ın DM kutusunun arayüzünü değiştirdiğini görmüş ve yeni bir yayın sohbetleri özelliğini test ettiğini öğrenmiştik.