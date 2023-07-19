Whatsapp'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta 'ileti gönderme' sorunu yaşandığı bildirildi. Sosyal medyada kullanıcılar "Whatsapp çöktü" yorumları yaparken şirketten duruma ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 23:22
Whatsapp'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi
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Facebook bünyesinde bulunan ve dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar hem mobil hem web hem de masaüstü versiyonunda son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dünya genelinde yaşandığı belirtilen bu sorunun kaynağı henüz bilinmezken WhatsApp'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, yaptığı açıklamada, "WhatsApp ile bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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