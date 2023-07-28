WhatsApp kullanıcılarının en çok beklediği özellik sunulmaya başlandı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:31

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcılara 60 saniyelik anlık görüntülü mesajlar atmaya olanak sağlayacak. Özellik bir süre önce ortaya çıkmış ve dikkat çekmişti. Geleceği söylenen özellik kullanıcılar tarafından heyecanla beklenmeye başlamıştı.

Video mesaj özelliği ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra da test edilmeye başlanmıştı.

iOS ve Android kullanıcılarına ise ne zaman ulaşacağı bilinmiyordu ancak özellik bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı.

ÖZELLİK YAKINDA HERKESE ULAŞACAK GİBİ DURUYOR

Özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı da bilinmiyordu ancak şirketin yeni paylaştığı blog gönderisine göre anlık görüntülü mesajlar adı verilen özelliğin nasıl çalıştığı gösterdi.

Özellik sesli mesajlar gibi olacak ve sohbetten ayrılmadan mesajı göndermeyi sağlayacak.

Kullanıcılara yavaş yavaş sunulan özellik, herkese açıldığında şu şekilde kullanılacak:

WhatsApp'ta bir konuşmaya girip, mikrofon simgesine dokunduğunuzda burası değişecek ve kamera simgesine dönüşecek. Buraya basılı tutarak 60 saniyeye kadar video çekebileceksiniz. Basılı tutmayı bıraktığınızda ise mesaj artık göndermeye hazır olacak.