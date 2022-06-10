WhatsApp'a '1 ay' süre verildi
Avrupa Komisyonu, tüketici kuruluşlarından gelen şikayetlerle açılan bir davada, WhatsApp'ın 2022 ocak ayında sunduğu bir gizlilik politikası güncellemesinin AB tüketici yasasına uygun olduğunu göstermek için temmuz ayına kadar süresi olduğunu duyurdu.
Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) ve Avrupa Tüketici Yetkilileri Ağı, WhatsApp'ın değişiklikleri sade ve anlaşılır bir dille açıklamadığını ve bu nedenle AB tüketici yasasını ihlal ettiğini savunuyor.
GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMESİ
Haber Global'de yer alan habere göre, ulusal tüketici gözlemcilerinden oluşan ve AB yöneticisi tarafından desteklenen Tüketici Koruma İş birliği Ağı, ocak ayında WhatsApp'a güncellenmiş gizlilik politikası hakkında açıklama isteyen bir mektup gönderdi.
Düzenleyiciler, WhatsApp'tan mart ayında gelen bir yanıtın onları ikna etmediğini ve çarşamba günü ikinci bir mektup göndermelerini istediğini söyledi.
Komisyonun adalet şefi Didier Reynders yaptığı açıklamada, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini ve kişisel verilerinin ticari amaçlarla, özellikle ticari ortaklara hizmet sunmak için nasıl kullanıldığını onlara açıklamak zorunda" dedi.
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