WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: Emojiyle yanıt verilebilecek
Whatsapp, kullanıcılarının uzun süredir beklediği mesajlara emoji ile yanıt verme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.
Meta Platforms’a ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün daha etkileşimli hale geliyor. WhatsApp, mesajlara emojiyle tepki vermeyi sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
WhatsApp, hem Facebook Messenger hem de Instagram’da tepki vermeye benzer şekilde, bir mesaja kalp emojisi kullanarak hızlıca yanıt verebileceğiniz bir özelliği test ediyor. Halihazırda beta aşamasında olan bu güncelleme sayesinde mesajlara kalp, gülücük gibi emojilerle tepki verilebilecek.
WHATSAPP’TA MESAJA TEPKİ VERME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Instagram, Facebook ve WhatsApp, Mark Zuckerberg tarafından yönetilen Meta ile aynı çatı altında hizmet veriyor. WABetainfo tarafından bildirilen yeni özellik ise halihazırda Instagram ve Messenger’da bulunuyor.
Meta, her ne kadar bu üç platformdaki özellikleri birbiri arasında kullanmayı seviyor olsa da, bugüne kadar WhatsApp’ta tepki verme özelliğini göstermemişti. Ancak klavye kullanmadan bir mesaja hızlı şekilde yanıt vermeye imkan tanıyan emoji tepki özelliğinin, WhatsApp için kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.
WABetainfo’nun paylaştığı test görsellerine göre, WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor. Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.
WhatsApp’taki bu yeniliğin şimdilik Android/iOS WhatsApp Beta ve WhatsApp Web sürümü için geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yani şu anda herhangi bir kullanıcı tarafından test edilebilir durumda değil.
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