WhatsApp bir özelliğini PC’ye getirdi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iyileştirmeler ve yenilikler almaya devam ediyor. Uygulama, son olarak bir sesli mesaj özelliğini PC'ye getiriyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin tüm masaüstü kullanıcılarında nasıl görüneceğini ortaya koydu.
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yakın zamanda çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler aldı. Son zamanlarda iOS uygulaması, kullanıcıların arka planda sesli mesajları dinlemeye devam etmesini sağlayan yeni bir oynatıcı kazandı. Şimdi popüler mesajlaşma uygulaması bu seçeneği masaüstü uygulamasına genişletmek istiyor.
ShiftDelete'in WABetaInfo’dan aktardığI habere göre, yeni sesli mesaj oynatıcısı artık WhatsApp masaüstü kullanıcılarının bazılarında mevcut hale geldi. Paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin tüm masaüstü kullanıcılarında nasıl görüneceğini ortaya koydu. Seçenek, mobil sürüme benzer şekilde çalışıyor. Sesli mesajı çalmaya başladığınızda farklı bir sohbete geçtiğinizde çalma durmuyor. Siz de sesi dinlemeye devam ediyorsunuz.
ÖZELLİK YAKIN ZAMANDA ANDROİD'E DE GELİYOR
Sesli mesaj oynatıcı, WhatsApp Desktop‘ın en son beta sürümünü kullanan tüm kullanıcılar tarafından erişime açıldı. Bu noktada v2.2204.5 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bu seçenek, henüz Android tarafına gelmedi. WABetaInfo, yaklaşan bir güncellemede Android’e de geleceğini belirtti.
YENİ ÖZELLİKLER ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYOR
WhatsApp, geçen yıl Nisan ayında sesli mesajların oynatma hızını değiştirme seçeneği ekledi. Popüler mesajlaşma uygulaması artık sesli mesajı göndermeden önce önizleme tercihi sundu. Buna ek olarak hizmet, konuşma tanıma teknolojisi kullanarak sesli mesajları otomatik kopyalayacak transkripsiyon sistemi üzerinde çalışıyor.
WhatsApp son olarak, kullanıcıların resimlere ya da videolara çizgiler çekmesine olanak tanıyan çizim aracını test ediyor. Buna ek olarak, Android kullanıcılarının sohbetlerini iOS‘a aktarmalarını sağlayan yeni aktarım aracı hazırlıyor.
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