WhatsApp’a yeni özellik: Galerinizdeki tüm resimler çıkartmaya dönüşebilecek
WhatsApp’ın çıkartma özelliği birçok kullanıcı tarafından kullanılıyor. Platformun son beta sürümünde de çıkartma özelliğinin yenilendiği görüldü.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Platformun yeni özelliği olan beta sürümü 23.3.77 yayınlandı.
WhatsApp kullanıcılarının oldukça yaygın bir şekilde kullandığı “çıkartma” özelliği de beta sürümü 23.3.77'le değişti. Alınan bilgilere göre, WhatsApp artık kullanıcıların galerisindeki tüm fotoğrafları çıkartmaya dönüştürebilecek.
WeBetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre, özelliğı kullanmak için “Yeni çıkartma” seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Daha sonra Whatsapp otomatik olarak seçtiğiniz resimdeki arka planı silerek çıkartmaya dönüştürüyor. Söz konusu olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?