WhatsApp’a yeni özellik: Galerinizdeki tüm resimler çıkartmaya dönüşebilecek

Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:33

Güncelleme: 21.05.2023 - 11:33

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Platformun yeni özelliği olan beta sürümü 23.3.77 yayınlandı.

WhatsApp kullanıcılarının oldukça yaygın bir şekilde kullandığı “çıkartma” özelliği de beta sürümü 23.3.77'le değişti. Alınan bilgilere göre, WhatsApp artık kullanıcıların galerisindeki tüm fotoğrafları çıkartmaya dönüştürebilecek.