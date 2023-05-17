WhatsApp dolandırıcılığına dikkat!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:10

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:10

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemlere başvuruyor. WhatsApp'da dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri ve birçok insan bu platform üzerinden dolandırılıyor.

Bunların bir örneği de Hindistan'da yaşandı. Hindistan'da bir yazılım mühendisi WhatsApp üzerinden dolandırıldı.

Donanımhaber'in haberine göre, yazılımcı ve eşi 51 bin dolar kaybetti. Yazılımcının ifadelerine göre WhatsApp ve Instagram bağlantısı üzerinden bir kişi kendisine ulaştı. Ulaşan kişi YouTube'daki videoları beğenmeleri gereken yarı zamanlı bir iş teklif etti.

Dolandırıcılar, teklifi kabul eden yazılımcıdan kendi hesaplarına para yatırmalarını istedi. Yazılımcı, eşi ile birlikte dolandırıcıların hesabına 51 bin dolar yatırdı.

Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra yazılımcı ile tamamıyla irtibatı kesti. Yazılımcı sonrasında yetkililere başvurduğunu belirtti.