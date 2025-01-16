WhatsApp'a yılın ilk güncellemesi geldi: Son güncelleme ile Whatsapp'a gelen yenilikler nelerdir?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:31

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:31

Meta, WhatsApp için 2025 yılının ilk güncellemesini yayınladı ve kullanıcıların mesajlaşma deneyimini daha keyifli hale getirecek bir dizi yeni özellik duyurdu. Peki, yılın ilk güncellemesi ile sunulan özellikler nelerdir? İşte, güncelleme ile gelen yenilikler...

1. Daha canlı görseller için kamera efektleri:

WhatsApp, fotoğraf ve videoları kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için 30 yeni filtre, arka plan ve efekt ekledi. Daha önce sadece görüntülü aramalarda kullanılan bu efektler, artık sohbetlerde de kullanılabilir hale geldi.

2. Selfie ile çıkartma oluşturma:

Artık selfielerinizden eğlenceli çıkartmalar yapabilirsiniz. Özellik şimdilik Android kullanıcılarına sunulmuş olsa da, iOS kullanıcıları için de yakında aktif hale gelecek. Selfie çekip çıkartma oluşturmak için “Çıkartma Oluştur” seçeneğini kullanmanız yeterli.

3. Çıkartma paketlerini kolayca paylaşma:

WhatsApp, çıkartma severler için yeni bir paylaşım özelliği getirdi. Beğendiğiniz çıkartma paketlerini artık arkadaşlarınıza kolayca gönderebilirsiniz. Bu özellik, mesajlaşmaları daha eğlenceli bir hale getiriyor.

4. Mesajlara çift dokunarak tepki verme:

Mesajlara hızlı bir şekilde emoji ile tepki bırakmak için çift dokunmanız yeterli. Ayrıca, sık kullanılan emojilere kolay erişim sağlayan bir kayan menü de güncelleme ile birlikte sunuldu.