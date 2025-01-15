WhatsApp için yılın ilk güncellemesi sunuldu

Yayınlanma: 15.01.2025 - 18:10

Güncelleme: 15.01.2025 - 18:10

Meta, WhatsApp için 2025 yılının ilk güncellemesini yayınladı. Bu kapsamda mesajlaşma uygulamasına fotoğraflar ve videolar için kamera efektleri, Android tarafa özçekimler için çıkartmalar, çıkartma paketlerini paylaşma ve mesaja çift dokunulduğunda ifade bırakma gibi yeni özelilkler sunuldu.

Fotoğraflar ve videolar için kamera efektlerine baktığımızda 30 farklı filtre, arka plan ve görsel efektle içerikleri oluşturmak mümkün olacak. Çıkartma tarafına odaklanan bu yeni güncelleme konuşmaları daha kişiselleştirilebilir hale getirmek için tasarlanmış.

WhatsApp için bu 2025 yılının nasıl geçeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.