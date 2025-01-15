WhatsApp için yılın ilk güncellemesi sunuldu
WhatsApp için 2025 yılının ilk güncellemesi geldi. Yeni kamera efektleri, çıkartmalar, ve yeni özellikler sunuldu.
Meta, WhatsApp için 2025 yılının ilk güncellemesini yayınladı. Bu kapsamda mesajlaşma uygulamasına fotoğraflar ve videolar için kamera efektleri, Android tarafa özçekimler için çıkartmalar, çıkartma paketlerini paylaşma ve mesaja çift dokunulduğunda ifade bırakma gibi yeni özelilkler sunuldu.
Fotoğraflar ve videolar için kamera efektlerine baktığımızda 30 farklı filtre, arka plan ve görsel efektle içerikleri oluşturmak mümkün olacak. Çıkartma tarafına odaklanan bu yeni güncelleme konuşmaları daha kişiselleştirilebilir hale getirmek için tasarlanmış.
WhatsApp için bu 2025 yılının nasıl geçeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.
Etiketler: #whatsapp
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!