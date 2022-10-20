WhatsApp'ın arama bağlantısı özelliği kullanıma açıldı
WhatsApp'ın bir süredir kullanıma açmayı planladığı özelliği kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde 32 kişiye kadar görüşmelerin sayısı artabiliyor.
WhatsApp bir süredir güvenlik odaklı özellikleri devreye alıyor. Bunun dışında grup görüşmelerindeki kişi sayısını artırmayı planlayan popüler uygulama nihayet yeni özelliği kullanıma açtı.
ZOOM VE GOOGLE MEET GİBİ BİR ÖZELLİK
Arama Bağlantısı olarak duyurulan yeni özellik, 32 kişiye kadar kişinin aynı anda görüşebilmesine olanak sağlıyor. 90 gün boyunca aktif olarak kalacak oluşturulan bu bağantılar sadece telefon görüşmelerinde geçerli olacak.
WhatsApp çok popüler bir mesajlaşma uygulaması olsa da grup görüşmelerinde eksik kalıyordu. Zoom ve Google Meet gibi platformlar daha fazla kişinin sesli ya da görüntülü konuşmasına imkan sağlıyor. Haliyle WhatsApp'tan da bu bekleniyordu.
Özelliği kullanmak içinse şu adımları izlemek mümkün;
Öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor, daha sonra aramalar kısmına girin ve açılan pencerede 'arama bağlantısı oluştur' seçeneğine tıklayarak, arama bağlantısını istediğiniz kişilere gönderin.
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