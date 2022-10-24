WhatsApp'ın grup özelliği bireysel kullanıcılara geliyor
WhatsApp'ın farklı özellikleri yeni güncellemelerle kullanıcılara sunuluyorken, grup özelliği bireysel kullanıcılara da geliyor.
WhatsApp'ın bir süre önce duyurduğu gruplara özel 'anket açma' özelliği yeni elde edilen bilgilere göre bireysel kullanıcılara da sunulacak. Bireysel kullanıcılar için başlayan test süreci, beta taraftaki kullanıcılara sunulmuş durumda.
WHATSAPP YENİ ANKET ÖZELLİĞİNİ DAHA FAZLA KULLANICIYA SUNACAK
Beta kullanıcıları için onlarca özelliği test eden WhatsApp, yeni çıkan bilgilere göre kısa bir süre önce duyurulan anket özelliğinin kapsamını genişletiyor. WABetaInfo tarafından bildirilen bu test sürecinin zamanla neden değiştiği bilinmiyor. Zira ilk etapta özellik yalnızca gruplara özel gelmişti.
Anket özelliği ile kullanıcılar açtıkları anketlerde 12 adet seçenek ekleyebiliyor. Bu anket normal mesajlarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunuyor. Söz konusu şifreleme yöntemi sayesinde WhatsApp dahil kimse 'anketleri ve sonuçlarını' göremiyor.
Özelliğin beta testi sürecinden ne zaman çıkacağı ve son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.
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