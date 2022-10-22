WhatsApp'a yeni özellikler gelecek: İşte o özellikler

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:06

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özellikleri getirmeyi planlıyor. Sürekli güncellenen ve yeni özellikler kazanan uygulamadan bazen de özellikler gitse de yine de yenilenen özellikler hakkında daha çok konuşuyoruz.

WHATSAPP'A GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

WhatsApp'ın kullanıcılara sunmayı planladığı yeni özellikler; bireysel konuşma anketi, üç boyutlu avatarlar, GIF, video ve görselleri açıklamalarıyla beraber iletebilme, büyük grupları otomatik olarak sessize alma, küçük bir yazı fontu güncellemesi, dokümanları da tıpkı medya içerikleri gibi açıklamalarıyla iletme ve mesaj düzenleme.

Bazı özelliklerin adı aslında neleri beraberinde getirdiğini anlatıyor. Öte yandan yukarıda yer alan özellikler şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde sınırlı kullanıcı ile test ediliyor. En son kullanıcıya ulaşmayacak olan özellikler olabilir.

Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise şüphesiz mesajların düzenlenebilecek olması. Zira Twitter da en son bu tarz bir özelliği getirmek için çalışmalarını yapmaya başlamış hatta özelliği bazı kullanıcılara sunmuştu. Mesaj düzenleme özelliği WhatsApp tarafında 'düzenlendi' ibaresi ile yer alacak. Yani karşı taraf sizin mesajı düzenlediğinizi öğrenebilecek.