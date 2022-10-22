WhatsApp duyurdu: iOS özelliği Android'e geliyor...

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:48

Popüler mesajlaşma uygulaması, bugün yaptığı paylaşımda; ilk olarak Instagram'da kullanılan Avatar özelliğinin artık Android cihazlar için WhatsApp'ta kullanabileceğini açıkladı.

iOS birkaç yıl önce kendi kullanıcılarına özel Memoji yaratma ayrıcalığını sunmuştu. Fakat Android kullanıcılarının bu özellikten yararlanamıyordu. Test aşamasında olan yenilik sayesinde artık Android kullanıcıları da WhatsApp üzerinden kendi özel Avatar’larını kullanabilecek.

Shift Delete'te yer alan habere göre, Android WhatsApp kullanıcıları, Avatar tasarladıktan sonra tıpkı iOS için Memoji’lerde olduğu gibi çıkartma paketi şeklinde kullanabilecek. WhatsApp kişileriyle de paylaşılabilecek Avatar çıkartma paketleri, ek olarak profil fotoğrafı yerinde ayarlanabilecek.















