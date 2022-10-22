WhatsApp duyurdu: iOS özelliği Android'e geliyor...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, resmi blog hesabından gelecek yeni özelliği duyurdu. iOS özelliği olan avatar özelliğini Android'de test ettiklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:48
WhatsApp duyurdu: iOS özelliği Android'e geliyor...
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Popüler mesajlaşma uygulaması, bugün yaptığı paylaşımda; ilk olarak Instagram'da kullanılan Avatar özelliğinin artık Android cihazlar için WhatsApp'ta kullanabileceğini açıkladı.

iOS birkaç yıl önce kendi kullanıcılarına özel Memoji yaratma ayrıcalığını sunmuştu. Fakat Android kullanıcılarının bu özellikten yararlanamıyordu. Test aşamasında olan yenilik sayesinde artık Android kullanıcıları da WhatsApp üzerinden kendi özel Avatar’larını kullanabilecek. 

Shift Delete'te yer alan habere göre, Android WhatsApp kullanıcıları, Avatar tasarladıktan sonra tıpkı iOS için Memoji’lerde olduğu gibi çıkartma paketi şeklinde kullanabilecek. WhatsApp kişileriyle de paylaşılabilecek Avatar çıkartma paketleri, ek olarak profil fotoğrafı yerinde ayarlanabilecek.






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