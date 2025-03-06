WhatsApp'ın Meta AI odaklı yeni özelliği

Yapay zekayı her alanda karşımıza çıkartmaya kararlı olan şirketlerden biri olan Meta, yapay zeka altyapısını WhatsApp'a entegre edecek.

WhatsApp'ın Meta AI odaklı yeni özelliği
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:25

Meta AI altyapısını daha fazla uygulamasına entegre etmek isteyen Meta, WhatsApp için çalışmalara başladı. Uygulamanın Android beta sürümünde fark edilen yeni özellik, üretken yapay zekanın sohbetlere kadar ulaşacağını gösteriyor. 

META AI WHATSAPP'A ENTEGRE OLACAK

Kullanıcıların Meta AI'a ulaşmasını kolaylaştırmak isteyen Meta, WhatsApp'ta sohbet ekranında Meta AI butonunu görecek. Buraya tıklandığında ise özel tasarlanmış bir sohbet sayfası açılacak ve daha pratik ve kolay bir kullanım sunacak. 

Burada yazışmaya gerek kalmadan kullanıcıları dinleyecek olan Meta AI, kısa sürede kullanıcılara cevap verebilecek. Sadece bu sayfa açıkken kullanıcıları dinleyecek olan Meta AI istenirse yazı işleviyle de çalışacak. 

Özelliğin ne zaman kullanıcılara ulaşacağı ise bilinmiyor.


Etiketler: #Meta AI #whatsapp #WhatsApp Android

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