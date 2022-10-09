WhatsApp'ın ücret ödendiği Premium versiyon yolda
İşletme hesapları için aktif testlere başlanan hizmet WhatsApp Premium olarak adlandırılıyor ve oldukça faydalı olduğu aktarılıyor.
WhatsApp daha önce ortaya çıktığı kadarıyla işletme hesapları odağında hamleler yapıyor. Bunlardan biri de WhatsApp Premium hesaplarıydı. Ücretli olarak sunulacak bu hizmet hem Android hem de iOS tarafında test edilmeye başladı. WABetainfo tarafından aktarılan bilgilere göre şirketlere ilk aşamada iki farklı imkan sunulacak.
İŞLETME HESAPLARININ KONTROLÜ DAHA KOLAY OLACAK
Bunlardan ilki özel şirket bağlantısının yer alması olacak. Bu adeta sosyal medya hesabı bağlantısı gibi olacak. Şirketler ve müşteriler birbirleriyle bu sayede kolaylıkla bağlantı kurabilecekler. Bir diğer sunulan şey ise 10 cihaza kadar çoklu kullanım sunulması olacak. Söz konusu özellik sayesinde birden fazla kişi hesabı toplu olarak yönetebilecek.
Ayrıca WhatsApp, mevcut işletme hesaplarının aktif olan özellikleri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceklerini yalnızca yeni eklenecek üstteki özelliklerin ücretli olarak sunulacağını duyurdu.
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