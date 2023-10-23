Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:09

İstenmeyen telefon aramaları günümüzde birçok akıllı telefon kullanıcısının günlük hayatını zorlaştıran bir sorun haline gelmiştir. Bu tür aramalar sık sık stres yaratırken, şimdi iOS kullanıcıları hem iPhone'un kendi işletim sistemi hem de WhatsApp aracılığıyla bu sorunları çözebiliyor. Peki WhatsApp'ta bilinmeyen arayanlar nasıl susturulur?

WHATSAPP'TA BİLİNMEYEN ARAYANLAR NASIL SUSTURULUR?

WhatsApp, Haziran 2023'te yeni bir özellik olan "Bilinmeyen Arayanları Sustur" özelliğini duyurdu. Bu özellik, özellikle spam, dolandırıcılık veya bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize almak ve kullanıcıları korumak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu özelliği etkinleştirmek oldukça basit:

WhatsApp uygulamasını açın ve arayüzün alt kısmında bulunan "Ayarlar" sekmesine dokunun. "Gizlilik" seçeneğine dokunun. "Aramalar" seçeneğine tıklayın. "Bilinmeyen Arayanları Sustur" anahtarını açın.

Bu işlem sonrasında, artık bilinmeyen numaralardan gelen aramalar telefonunuzu rahatsız etmeyecek, ancak bu aramalar Arama geçmişinizde kaydedilecektir, böylece istenirse daha sonra incelenebilir.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıları istenmeyen aramaların oluşturduğu stresten kurtarmak için güçlü bir araç sunuyor ve daha huzurlu bir mesajlaşma deneyimi sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen aramalardan kaynaklanan sıkıntıları en aza indirebilirler.