WhatsApp'ta heyecanlandıran özellik: Emoji ile tepki verilecek
Whatsapp’e bireysel ve grup sohbetlerinde mesajlara emoji ile tepki verme özelliği geldi. Şu anda yalnızca iOS Beta sürümünde kullanılabilen özelliğe, yakında tüm kullanıcıların erişmesi bekleniyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, son zamanlarda yayınladığı güncellemelerle sık sık gündeme geliyor.
Webtekno'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde web uygulaması üzerinden sticker oluşturma özelliğini duyuran şirket, şimdilik yalnızca iOS beta sürümünde kullanılabilen, bir süredir üzerinde çalıştığı yepyeni özelliğini duyurdu.
Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan bu özellik, Apple iOS sistemlerde uygulamanın Beta versiyonuna eklendi. Şimdilik küçük bir grupta kullanılabilen özellik, mesajlara emoji ile tepki verme imkânı sunuyor.
BİR KEZ TEPKİ VERİLEBİLECEK
Tepkiler özelliği ile kullanıcılar bir mesaja, 6 emoji arasından yalnızca bir tanesi ile bir kez tepki verebilecek. Kullanıcılar, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mesajlara emoji ile karşılık verebilecek.
Herhangi bir grupta mesajlara tepki veren insanların, hangi mesaja hangi emoji ile tepki verdiği tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.
Hala geliştirilme aşamasındaki mesajlara emoji ile tepki verme ve verilen tepkileri görüntüleme özelliğinin, 2022 yılının başında Android, iOS, Web ve Masaüstü kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.
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