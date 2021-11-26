AKP'li Mücahit Birinci'den 'WhatsApp' açıklaması

26 Kasım 2021 Cuma, 13:29

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, parti yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

Mücahit Birinci’ye ait olduğu iddia edilen cinsel taciz içerikli WhatsApp yazışmaları son günlerde sosyal medyada yayılmıştı. İddiaları reddeden Mücahit Birinci, terörle mücadele savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardıklarına göre, konuyla ilgili konuşan AKP kaynakları, Mücahit Birinci’nin genel merkeze çağırılarak iddiaların sorulacağı ve kendisine uyarıda bulunulacağı bilgisini vermişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Birinci’nin televizyon programlarına çok çıkması ve “Alışacaksınız” yönündeki açıklamasından rahatsız olduğu öğrenildi. Parti yönetiminin bu tavrı sonrasında Birinci’nin MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürülmüştü.

"OTOMATİK OLARAK DÜŞTÜM" AÇIKLAMASI

Mücahit Birinci, konuyla ilgili haberlerin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Birinci, söz konusu yazışmalardan sonra WhatsApp grubundan ayrılmasının telefon numarasını değiştirmesiyle "otomatik olarak" gerçekleştiğini öne sürdü.

Birinci, "Telefon numaramı, bu alçakların paylaşması sonucu değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm. Sağolsun Fatih başkanımız aradı, geçmiş olsun dedi ve gruba tekrar kaydetti. Sorun şu: Bu derece basit ve teknik bir hadise Cumhuriyet Gazetesine neden sızar?" ifadelerini kullandı.