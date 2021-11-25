İddia: AKP’li Mücahit Birinci, AKP MKYK’nin WhatsApp grubundan çıktı

25 Kasım 2021 Perşembe, 23:26

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci’nin parti yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı iddia edildi.

Mücahit Birinci’ye ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları son günlerde sosyal medyada yayılmıştı. İddiaları reddeden Mücahit Birinci, terörle mücadele savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Birinci ile ilgili iddialara AKP yönetimindeki mesai arkadaşlarının sessiz kalması dikkat çekiyordu. Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan AKP kaynakları, Mücahit Birinci’nin genel merkeze çağırılarak iddiaların sorulacağı ve kendisine uyarıda bulunulacağı bilgisini verdi.

ERDOĞAN DA RAHATSIZ

Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Birinci’nin televizyon programlarına çok çıkması ve “Alışacaksınız” yönündeki açıklamasından rahatsız olduğu öğrenildi.

Parti yönetiminin bu tavrı sonrasında Birinci’nin MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürüldü.