Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:40

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:40

WhatsApp, 2020 yılında kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayan bir özellik olan "Kaybolan Mesajlar"ı kullanıma sundu. Bu özellik, görüşmelerin kalıcı bir kaydını veya dijital kopyasını oluşturmadan, kullanıcıların mesajlarının silinmesine olanak sağlıyor.

Bu özellik sayesinde, her yeni sohbet başladığınızda, mesajların ne kadar süre kalacağını seçebilirsiniz. Bu süre, 24 saat, yedi gün veya 90 gün olarak ayarlanabilir ve bu ayarlar mevcut sohbetlerinizi etkilemez veya silmez.

Ancak, unutulmaması gereken bir şey var: Eğer mesajın alıcısı, belirlediğiniz süre içinde WhatsApp uygulamasını açmazsa, mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açıldığında, mesajın önizlemesi sistem bildirimlerinde hala görüntülenebilir. Peki WhatsApp'ta 'Kaybolan Mesajlar' özelliği nasıl etkinleştirilir?

WHATSAPP'TA 'KAYBOLAN MESAJLAR' ÖZELLİĞİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?



İşte bu özelliği etkinleştirmek için atmanız gereken adımlar:

iPhone'unuzda WhatsApp uygulamasını açın ve ekranın alt kısmında bulunan seçenekler şeridinde "Ayarlar" seçeneğine dokunun (bu işlem için bir sohbet penceresinden çıkmanız gerekebilir). "Hesap" seçeneğine dokunun. "Gizlilik" seçeneğine dokunun. "Kaybolan Mesajlar" başlığı altında "Varsayılan Mesaj Zamanlayıcısı" seçeneğine dokunun. Yeni sohbetlerde mesajların kaybolacağı bir süre seçin. Seçenekler arasında 24 Saat, 7 Gün, 90 Gün ve "Kapalı" yer alır.

Seçtiğiniz süreye göre, yeni bireysel sohbetlerin kaybolma süresi belirlenecektir. Ancak, bu ayarın mevcut WhatsApp sohbetlerinizi etkilemeyeceğini unutmayın.